Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux

Spectacle de Magie Mardi 2 juin, 14h30 Echoppe seniors Billaudel Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T14:30:00+02:00 – 2026-06-02T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T14:30:00+02:00 – 2026-06-02T15:30:00+02:00

Echoppe seniors Billaudel 112 rue malbec Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0800625885 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@mairie-bordeaux.fr »}]

(environ 1h15) magie bordeaux