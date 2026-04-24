Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux
Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux mardi 2 juin 2026.
Spectacle de Magie Mardi 2 juin, 14h30 Echoppe seniors Billaudel Gironde
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T14:30:00+02:00 – 2026-06-02T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T14:30:00+02:00 – 2026-06-02T15:30:00+02:00
Echoppe seniors Billaudel 112 rue malbec Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0800625885 »}, {« type »: « email », « value »: « seniors@mairie-bordeaux.fr »}]
(environ 1h15) magie bordeaux
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