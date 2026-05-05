Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux

Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia Mardi 2 juin, 20h00 eglise notre dame Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T20:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T20:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:30:00+02:00

Omaggio all’Italia – Festa della Repubblica

À l’occasion de la Festa della Repubblica, l’Association Dante Alighieri de Bordeaux vous invite à un moment musical d’exception, placé sous le signe de l’élégance et de l’émotion italienne.

✨ Concert piano & soprano

Avec la pianiste, cheffe d’orchestre Italienne Maria Luisa Macellaro La Franca et la soprano Lea Frouté

Dans le cadre magnifique de l’église Notre-Dame de Bordeaux, ce concert rend hommage à l’Italie à travers un programme riche et inspiré, mêlant virtuosité pianistique et puissance vocale.

Mardi 2 juin 2026 à 20h

Église Notre-Dame de Bordeaux

️ Entrée libre

Une soirée pour célébrer la culture italienne, découvrir de jeunes talents et partager ensemble la beauté de la musique.

Venez nombreux

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L’association Dante Alighieri vous invite à un concert Piano et Soprano à l’occasion de la fête de la république Italienne en hommage à la musique italienne. Entrée libre.

dante alighieri