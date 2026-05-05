Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux
Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux mardi 2 juin 2026.
Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia Mardi 2 juin, 20h00 eglise notre dame Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T20:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T20:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:30:00+02:00
Omaggio all’Italia – Festa della Repubblica
À l’occasion de la Festa della Repubblica, l’Association Dante Alighieri de Bordeaux vous invite à un moment musical d’exception, placé sous le signe de l’élégance et de l’émotion italienne.
✨ Concert piano & soprano
Avec la pianiste, cheffe d’orchestre Italienne Maria Luisa Macellaro La Franca et la soprano Lea Frouté
Dans le cadre magnifique de l’église Notre-Dame de Bordeaux, ce concert rend hommage à l’Italie à travers un programme riche et inspiré, mêlant virtuosité pianistique et puissance vocale.
Mardi 2 juin 2026 à 20h
Église Notre-Dame de Bordeaux
️ Entrée libre
Une soirée pour célébrer la culture italienne, découvrir de jeunes talents et partager ensemble la beauté de la musique.
Venez nombreux
eglise notre dame eglise notre dame de bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « dante.info.bordeaux@gmail.com »}]
L’association Dante Alighieri vous invite à un concert Piano et Soprano à l’occasion de la fête de la république Italienne en hommage à la musique italienne. Entrée libre.
dante alighieri
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