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GREEN FASHION WEEK / Ventes de seconde main & Vide-dressing, Maison écocitoyenne, Bordeaux

GREEN FASHION WEEK / Ventes de seconde main & Vide-dressing, Maison écocitoyenne, Bordeaux

GREEN FASHION WEEK / Ventes de seconde main & Vide-dressing, Maison écocitoyenne, Bordeaux samedi 27 juin 2026.

Lieu : Maison écocitoyenne

Adresse : Quai Richelieu, Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

GREEN FASHION WEEK / Ventes de seconde main & Vide-dressing Samedi 27 juin, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Corners de friperies, recycleries, boutiques solidaires à l’intérieur de la Maison Écocitoyenne et grand vide-dressing « Pas Sages » sur le parvis : Venez dénicher vos futures pièces préférées de seconde main !

Profitez également de jeux funs et engagés et tenter de remporter des cadeaux !

Toute l’après-midi, de 14h à 18h.
En accès libre.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
La bonne affaire vous attend peut-être là, sur ce portant !

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