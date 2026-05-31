Journées nationales du sauvetage en mer au Musée national des douanes : visites, ateliers, rencontres et conférences, Musée national des douanes, Bordeaux

Journées nationales du sauvetage en mer au Musée national des douanes : visites, ateliers, rencontres et conférences Samedi 27 juin, 10h00 Musée national des douanes Gironde

Tarif plein : 6 € / Tarif réduit : 3 € / Gratuité : Carte Jeune & -18 ans / Tarif atelier : 10 € ou 7 € pour les détenteurs de la Carte Jeune / Atelier sur réservation au 09 70 27 57 49 ou à l’adresse mediation@musee-douanes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées nationales du sauvetage en mer, le musée accueille une journée dédiée au sauvetage en mer et aux acteurs de la sécurité en mer, en partenariat avec la SNSM.

Tout au long de la journée, le public pourra rencontrer les bénévoles de la SNSM et découvrir leurs missions de secours en mer. Des visites guidées flash permettront également de découvrir l’exposition La douane aux frontières du large sous l’angle de la surveillance et du sauvetage.

L’après-midi, une conférence intitulée « Sauver en mer, de la surveillance au sauvetage » viendra approfondir les enjeux de coordination et d’intervention en mer.

Un atelier de découverte des nœuds marins est également proposé aux plus jeunes (à partir de 8 ans).

Programme :

10h – 16h : Rencontre et sensibilisation avec la SNSM

Visites guidées flash (30 min) : 13h, 14h, 15h

16h – 17h : Conférence « Sauver en mer, de la surveillance au sauvetage » avec la SNSM

15h & 17h : Atelier bracelet nœud marin (+8 ans) – 10 € / 7 € pour les détenteurs de la Carte Jeune Bordeaux Métropole (sur réservation)

Musée national des douanes 1 Place de la Bourse Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation@musee-douanes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 097027579 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.musee-douanes.fr/ »}]

À l’occasion des Journées nationales du sauvetage en mer, le Musée national des douanes propose une journée de sensibilisation avec la SNSM : rencontres, visites guidées, atelier enfant et conférence Sauvetage en mer Atelier

Musée national des douanes