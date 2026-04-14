Café littéraire, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Café littéraire Samedi 27 juin, 11h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

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