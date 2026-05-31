Café des lecteurs et atelier cuisine autour du Liban, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
Café des lecteurs et atelier cuisine autour du Liban, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux samedi 27 juin 2026.
Café des lecteurs et atelier cuisine autour du Liban Samedi 27 juin, 10h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T13:00:00+02:00
La bibliothèque Bordeaux-Lac vous propose une matinée autour du Liban à l’occasion de son prochain Café des lecteurs, le samedi 27 juin.
Au programme :
10h-11h30 : atelier cuisine libanaise.
11h30-13h : café des lectrices et des lecteurs « spécial Liban ».
Venez nombreuses et nombreux (re)découvrir le Pays du cèdre, en savourant les richesses de sa gastronomie et en plongeant dans ses trésors de lecture à partager.
Sur inscription, auprès des bibliothécaires.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Atelier cuisine libanaise et partage de coups de cœur littéraires Atelier Cuisine
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