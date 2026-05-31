Café des lecteurs et atelier cuisine autour du Liban, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Café des lecteurs et atelier cuisine autour du Liban Samedi 27 juin, 10h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T13:00:00+02:00

La bibliothèque Bordeaux-Lac vous propose une matinée autour du Liban à l’occasion de son prochain Café des lecteurs, le samedi 27 juin.

Au programme :

10h-11h30 : atelier cuisine libanaise.

11h30-13h : café des lectrices et des lecteurs « spécial Liban ».

Venez nombreuses et nombreux (re)découvrir le Pays du cèdre, en savourant les richesses de sa gastronomie et en plongeant dans ses trésors de lecture à partager.

Sur inscription, auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Atelier cuisine libanaise et partage de coups de cœur littéraires Atelier Cuisine

© Bibliothèques de Bordeaux