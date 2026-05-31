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GREEN FASHION WEEK / Création de pochette zippée en chutes de tissu, Maison écocitoyenne, Bordeaux

GREEN FASHION WEEK / Création de pochette zippée en chutes de tissu, Maison écocitoyenne, Bordeaux

GREEN FASHION WEEK / Création de pochette zippée en chutes de tissu, Maison écocitoyenne, Bordeaux samedi 27 juin 2026.

Lieu : Maison écocitoyenne

Adresse : Quai Richelieu, Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

GREEN FASHION WEEK / Création de pochette zippée en chutes de tissu Samedi 27 juin, 14h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Les participants peuvent apporter leur propre chute de tissu (minimum 18 cm sur 4 cm, tissu non élastique et pas trop fin ni trop épais).

À partir de 10 ans si accompagné d’un adulte.
Sur inscription

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
Venez apprendre à réaliser une pochette zippée grâce à la technique du patchwork, avec Récup’R. Un bon moyen d’utiliser ses chutes de tissu et ne rien gaspiller !

crédits photo Recup’R

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