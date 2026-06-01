Atelier-jeu Petite étoile (à partir de 4 ans), Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, Bordeaux

Atelier-jeu Petite étoile (à partir de 4 ans) Samedi 27 juin, 15h00 Frac Nouvelle-Aquitaine MECA Gironde

5 euros/participant·e

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Naviguons ensemble dans la nuit étoilée ! Les planètes seront nos alliées et les étoiles nos repères.

Le but du jeu ? Se mettre en mouvement et dessiner en suivant les cartes d’un parcours étoilé plein de surprises.

Cette pratique créative est accessible à toutes et tous.

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« La conception ludique et graphique du jeu « À la ligne » est réalisée par Bianca Millon-Devigne, avec Maroussia Sallent pour les photos, Jul Quanouai pour les motifs graphiques, la Compagnie Process, les enseignantes et Lieu-Commun pour la création des contenus pédagogiques et artistiques. »

Frac Nouvelle-Aquitaine MECA 5 parvis corto maltese 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/formulaire-de-reservation-frac-meca-1747899111 »}]

Danse & Dessin

Elise Beltramini