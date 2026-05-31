Boum des héroïnes et des héros, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
Boum des héroïnes et des héros, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux samedi 27 juin 2026.
Boum des héroïnes et des héros Samedi 27 juin, 15h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Dans le cadre de la sixième édition du Festival 33 Tour, la bibliothèque Bordeaux-Lac vous invite à la Boum des héroïnes et des héros, le samedi 27 juin à partir de 15h.
Viens danser déguisé(e) en ton héroïne ou héros préféré(e) pour une après-midi familiale et festive, pleine de surprises.
A partir de 3 ans, sur inscription auprès des bibliothécaires.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animation festive dansée et déguisée pour enfants Danse Musique
© Getty images
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