GREEN FASHION WEEK / S’habiller de façon plus responsable sans renoncer au style, Maison écocitoyenne, Bordeaux
GREEN FASHION WEEK / S’habiller de façon plus responsable sans renoncer au style, Maison écocitoyenne, Bordeaux samedi 27 juin 2026.
GREEN FASHION WEEK / S’habiller de façon plus responsable sans renoncer au style Samedi 27 juin, 15h00 Maison écocitoyenne Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Grâce à des exemples concrets, des échanges et des exercices pratiques, vous repartirez avec les clefs pour construire un vestiaire plus durable.
À partir de 16 ans, sur inscription.
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
Myrtille du Slow Dressing Club vous dévoilera ses astuces pour composer des tenues qui vous correspondent : association de couleurs, façons de moderniser une pièce vintage et rôle clé des accessoires.
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