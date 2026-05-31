GREEN FASHION WEEK / S’habiller de façon plus responsable sans renoncer au style, Maison écocitoyenne, Bordeaux

GREEN FASHION WEEK / S’habiller de façon plus responsable sans renoncer au style Samedi 27 juin, 15h00 Maison écocitoyenne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Grâce à des exemples concrets, des échanges et des exercices pratiques, vous repartirez avec les clefs pour construire un vestiaire plus durable.

À partir de 16 ans, sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

Myrtille du Slow Dressing Club vous dévoilera ses astuces pour composer des tenues qui vous correspondent : association de couleurs, façons de moderniser une pièce vintage et rôle clé des accessoires.