Poésie mexicaine contemporaine pour enfants, Salle Amédée Larrieu, Bordeaux

Poésie mexicaine contemporaine pour enfants Samedi 30 mai, 14h30 Salle Amédée Larrieu Gironde

Sur inscription (10 places)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T15:00:00+02:00

Par : A la mexicaine

Lecture d’une sélection de poèmes drôles et déroutants. Durée 30 min. 10 places. En espagnol.

Venez avec votre goûter !

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Salle Amédée Larrieu Place Amédée Larrieu Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lizarlettfores@gmail.com »}]

Lecture d’une sélection de poèmes drôles et déroutants. Durée 30 min. 10 places. En espagnol. SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes

Libre de droits