Déambulations : des ateliers artistiques pour tous Square Croix du Sud Bordeaux Samedi 30 mai, 13h00 Gratuit – réservation conseillée

Un après midi d’atelier artistique pour petits et grands !

DEAMBULATIONS, c’est quoi ?

—————————

C’est un samedi après-midi où sont proposés des ateliers artistiques et culturels pour les grands comme les (tout) petits, en plein air. Au programme: dessin, danse, pratique vocale, graff…

L’occasion de découvrir ou pratiquer en famille ou entre amis ! L’accès est libre, mais les places étant limitées sur certains ateliers, on vous conseille de réserver vos places! (lien en bio)

Toute l’après-midi, une buvette sera à votre disposition, mais aussi des expositions, et un spectacle pour clôturer l’événement !

Programme de l’après-midi

————————-

**14h – 15h**

* Atelier de pratique vocale : tout public

* Atelier graff : à partir de 10 ans

**14h30 – 15h15**

* Atelier de yoga : à partir de 16 ans

**15h00 – 16h00**

* Atelier cabane : à partir de 6 ans

**15h30 – 16h30**

* Atelier peinture avec les pieds : enfants 10 mois – 3 ans

* Atelier flâneries dessinées : Adultes et enfants à partir de 12 ans

**16h00 – 16h45**

* Atelier de danse contemporaine : Adultes et enfants à partir de 16 ans

**17h00 – 18h00**

* Spectacle Théâtre d’improvisation : Tout public

Tous les ateliers sont gratuits! Venez découvrir en famille et entre amis, en plein air, et profitez de la buvette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T19:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/association-signatures/evenements/deambulations

Square Croix du Sud rue Jean Mermoz, 33800 Bordeaux Nansouty – Saint-Genès Bordeaux 33800 Gironde



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

