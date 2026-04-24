Le Mois des fiertés | SALLY!, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Le Mois des fiertés | SALLY! Mercredi 20 mai, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T18:00:00+02:00 – 2026-05-20T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T18:00:00+02:00 – 2026-05-20T20:30:00+02:00

SALLY!

Un film de Deborah Craig

(États-Unis, 2024, 1h36, vostfr)

Le portrait de Sally Gearhart (1931-2021), lesbienne féministe charismatique, et écrivaine de science-fiction. Dans les années 70, elle développe les premiers programmes d’études de genre à l’Université de Californie. Elle s’investit dans les mouvements féministes et publie un premier roman écoféministe “The Wanderground”. Elle s’engage dans le mouvement pour les droits lgbt+ et en devient l’une des portes paroles aux côtés d’Harvey Milk. Plus tard, elle expérimente le séparatisme à la campagne… Un hommage émouvant à une pionnière qui mérite d’être commémorée et célébrée !

Séance en présence de la réalisatrice Deborah Craig, en partenariat avec le Festival Cinémarges

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Projection en présence de la réalisatrice Deborah Craig, proposée en partenariat avec le festival Cinémarges documentaire cinéma

©Baytree Productions LLC – Photo Steve Savage