SALC Bordeaux 2026, Bordeaux, Bordeaux

SALC Bordeaux 2026 21 – 31 mai Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T00:00:00+02:00 – 2026-05-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

Du 21 au 31 mai 2026 se tiendra la 9ème édition des Semaines de l’Amérique Latine et des Caraïbes de Bordeaux.

Cette édition des SALC, à Bordeaux, proposera de mettre en avant les Caraïbes et célèbrera les 70 ans du jumelage avec la ville de Lima au Pérou.

Les SALC visent à faire découvrir au public le plus large possible les cultures et civilisations d’Amérique Latine et des Caraïbes.

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Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/evenements?keywords=salc&field_datetime_range_1=All&field_datetime_range%5Bmin%5D=&field_datetime_range%5Bmax%5D=&items_per_page=12 »}]

Du 21 au 31 mai 2026, 9ème édition des Semaines de l’Amérique Latine et des Caraïbes de Bordeaux. SALC Semaines de l’Amérique Latine et des Caraïbes

Hans Vergara