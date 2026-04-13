Bordeaux Game Championship, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

Bordeaux Game Championship Samedi 30 mai, 15h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde

Sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Le tournoi de jeux vidéo des bibliothèques est de retour !

Pour tenter de décrocher le trophée 2026, les bibliothèques du réseau font des phases de qualifications pour trouver leur champion ou leur championne.

Au programme cette année :

– Unspottable : où discrétion et bluff seront vos meilleurs alliés,

– Mario Party Jamboree : pour des épreuves délirantes et pleines de rebondissements.

Deux catégories : 6–10 ans et 11–99 ans

Saurez-vous briller sur les deux jeux et mener votre bibliothèque jusqu’à la victoire finale ?

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-a-telecharger-sur-Nintendo-Switch/Unspottable-1899096.html?srsltid=AfmBOoq_USI_4vI6yxlIEYSllFbE1ODSaAlrCZkq3g8QaBmZsS7F0hJv#Vue_d_ensemble »}, {« link »: « https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Jeux-Nintendo-Switch/Super-Mario-Party-Jamboree-2591147.html »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Les qualifications de la Bibliothèque Capucins Saint-Michel Bordeaux Game Championship jeu vidéo

Couvertures de Mario Party Jamboree de Nintendo Entertainment et de Boomerang Fu de GrosCheveaux