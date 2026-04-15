Les marchés de l’art | Conférence par Yann Perraud du Musée Imaginé, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Les marchés de l’art | Conférence par Yann Perraud du Musée Imaginé, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux mardi 26 mai 2026.
Les marchés de l’art | Conférence par Yann Perraud du Musée Imaginé Mardi 26 mai, 17h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T17:00:00+02:00 – 2026-05-26T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-26T17:00:00+02:00 – 2026-05-26T18:30:00+02:00
De l’art à vendre : les mécanismes du marché de l’art.
Si l’actualité est régulièrement émaillée par des annonces retentissantes de records de vente, les questions du prix des œuvres d’art et de la rémunération de l’artiste s’avèrent bien plus complexes qu’il n’y paraît…
Fondé en 2006 par des étudiants en histoire de l’art, le musée imaginé a pour but de familiariser un public nombreux et varié à l’histoire de l’art et à l’art contemporain.
Yann Perraud a, durant plusieurs années, été chargé de cours à l’Université Michel de Montaigne, donné des conférences d’histoire de l’art, monté des expositions et réalisé des visites commentées d’expositions et de lieux patrimoniaux. De 2009 à 2019, il donne des cours d’histoire de l’art à l’École Supérieure d’Arts Appliqués d’Aquitaine et depuis 2011 à l’OAREIL (Université du temps libre) à Bordeaux, Pessac et Saint-Médard-en-Jalles.
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Dans le cadre du cycle de conférences « Les comptoirs de l’art » art contemporain histoire de l’art
Charles Maurand d’après Honoré Daumier, L’Hôtel des ventes : le Commissaire-priseur, 1863, gravure, Washington, D.C., National Gallery of Art
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