Alzire de Voltaire ou Danser nonobstant nos chaînes, Salle Vanrast, Bordeaux
Alzire de Voltaire ou Danser nonobstant nos chaînes, Salle Vanrast, Bordeaux mardi 26 mai 2026.
Alzire de Voltaire ou Danser nonobstant nos chaînes Mardi 26 mai, 19h15 Salle Vanrast Gironde
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T19:15:00+02:00 – 2026-05-26T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-26T19:15:00+02:00 – 2026-05-26T22:30:00+02:00
Par : Eclosion et Perspective
Lecture théâtralisée d’une tragédie méconnue de Voltaire, “Alzire”. Cette pièce dénonce la colonisation espagnole des Amériques au XVIᵉ siècle. L’intrigue se concentre autour d’Alzire, une princesse Inca, et de Gusman, un gouverneur espagnol. L’œuvre dresse le portrait d’une femme vivant avec peine son appartenance à une double culture, inca et espagnole. En prologue, Monsieur de Voltaire viendra présenter sa pièce. Avec Vanessa Garnica (Alzire, la journaliste) et Philippe Leblanc (Gusman, Voltaire). Adaptation et mise en scène : Eric Anziani.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).
Salle Vanrast 250 Rue Malbec Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « eclosionetperspective@orange.fr »}]
Lecture théâtralisée d’une tragédie méconnue de Voltaire, “Alzire”. Pérou Théâtre
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