Mobilité européenne : opportunités et dispositifs pour les acteurs culturels et leurs publics, La MÉCA, Bordeaux

Mobilité européenne : opportunités et dispositifs pour les acteurs culturels et leurs publics Mardi 26 mai, 15h00 La MÉCA Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T15:00:00+02:00 – 2026-05-26T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-26T15:00:00+02:00 – 2026-05-26T19:30:00+02:00

Cette rencontre professionnelle vise à informer, outiller et inspirer les acteurs culturels de Nouvelle-Aquitaine autour des opportunités offertes par la mobilité européenne.

Organisée par Le LABA, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Agence Erasmus+ France Éducation & Formation et La MECA, cette rencontre se déroulera le 26 mai de 15h à 19h à la MECA à Bordeaux.

La journée est conçue comme un temps structurant et non uniquement informatif, articulant trois fonctions :

– Rendre lisible l’offre de mobilité :

– Erasmus+ (éducation des adultes)

– Dispositifs Région / Institut français

– Montrer la valeur transformative de la mobilité :

– Passage mobilité → coopération

– Impacts sur les organisations et les territoires

– Créer un espace de rencontre opérationnel :

– Mise en réseau

– Emergence de projets

– Premiers niveaux d’accompagnement

Dispositifs présentés :

– les dispositifs de mobilité des adultes proposés par le programme Erasmus+

– les dispositifs de soutien à la mobilité et à la coopération portés par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Institut français

– les opportunités de mobilité artistique et culturelle proposées par le programme Culture Moves Europe

Tout au long de l’après-midi, le programme s’articulera autour de trois formats complémentaires : une conférence dédiée à la présentation des dispositifs, une table ronde fondée sur des témoignages concrets, et des ateliers thématiques. L’ensemble vise à favoriser l’appropriation des opportunités par les participants et à encourager le passage à l’action. La rencontre se clôturera par un apéritif convivial favorisant les échanges informels et le développement de partenariats.

Cette manifestation s’adresse aux membres du pôle mobilité du LABA ainsi qu’à un large éventail d’acteurs régionaux du secteur culturel et créatif de Nouvelle Aquitaine : associations, collectivités, réseaux culturels (ASTRE, RIM, Réseau 535…), experts de la plateforme EPALE, établissements d’enseignement artistique et structures œuvrant dans les secteurs culturel et créatif. Elle vise à accompagner ces acteurs dans l’intégration de la mobilité européenne comme levier de développement de leurs projets.

La MÉCA Quai Paludate, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyQDpaqa-_TISX2k2yAZt6jPR-zPLJrhva-M3fDPF3HoKE3g/viewform?usp=header »}]

Rencontre professionnelle dédiée à l’accompagnement des acteurs culturels de Nouvelle-Aquitaine dans le développement de leurs projets à l’échelle européenne. Erasmus+ éducation des adultes Mobilité Européenne