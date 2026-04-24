Atelier revue de presse : L’incarcération de Nicolas Sarkozy, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
Atelier revue de presse : L’incarcération de Nicolas Sarkozy, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux mardi 26 mai 2026.
Atelier revue de presse : L’incarcération de Nicolas Sarkozy Mardi 26 mai, 15h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-26T15:00:00+02:00 – 2026-05-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-26T15:00:00+02:00 – 2026-05-26T17:00:00+02:00
À travers une brève histoire de la presse, l’analyse de différentes sensibilités éditoriales et la comparaison de traitements médiatiques d’une même actualité, les participant·es développent leur esprit critique face aux médias. L’atelier aborde également la question de la fiabilité et de la confiance dans l’information, en invitant chacun à devenir un lecteur éclairé.
Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
#RDVduMardi : explorer la diversité de la presse française et apprendre à décrypter l’information à partir d’un cas particulier EMI Éducation aux médias et à l’information
Visuel généré avec Canva
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