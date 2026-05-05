Dans les coulisses du millésime 2025, La Cité du Vin, Bordeaux

Dans les coulisses du millésime 2025 Mardi 26 mai, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Événement gratuit, inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T19:00:00+02:00 – 2026-05-26T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-26T19:00:00+02:00 – 2026-05-26T20:30:00+02:00

L’événement aura lieu dans l’Auditorium de la Cité du Vin. Vous pourrez également le suivre en ligne, en vous inscrivant sur Zoom.

Levée de voile sur le nouveau millésime ! En avant-première, découvrez les étapes clés de l’année vigneronne écoulée et le vin en primeur à Bordeaux.

Derrière chaque millésime se cachent de nombreux facteurs qui vont influencer la qualité d’une récolte : des conditions météorologiques imprévisibles aux particularités du terroir, en passant par le savoir-faire du vigneron. Chaque année, le climat donne le ton influençant l’empreinte unique de chaque cuvée. Cette dernière révèle ainsi l’histoire d’une année, d’un lieu, et du travail investi des hommes et des femmes qui le produisent.

Chaque printemps, Bordeaux se transforme en un lieu de rencontre incontournable pour les primeurs. Mais qu’est-ce que la campagne des primeurs à Bordeaux ? Spécifique à la région, cet événement est un moment clé où le nouveau millésime est présenté aux professionnels avant sa mise en bouteille, dans le but de préparer sa commercialisation. Pendant une semaine, des centaines de professionnels se réunissent pour déguster et évaluer le nouveau millésime. Mais comment fonctionnent ces dégustations ? Comment les experts parviennent-ils à juger un vin alors qu’il est encore en élevage ?

Au cours de cet événement, nous vous proposerons une rétrospective du millésime 2025, tout en vous expliquant le système des primeurs, si propre à Bordeaux. À l’issue de la conférence, une dégustation de vins primeurs, commentée par Axel Marchal, sera proposée pour la première fois au grand public. Cette expérience vous permettra de mieux comprendre ce qu’est un vin primeur et la manière dont les professionnels l’évaluent. Une dégustation habituellement réservée aux spécialistes, désormais accessible pour cette occasion pour découvrir cet univers fascinant.

Avec : Axel Marchal, Professeur des Universités en Œnologie à l’Institut des Sciences de la Vigne et du vin

Animé par : Jérôme Baudouin, Rédacteur en Chef de La Revue du Vin de France

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/b2c/ticketSale/details?parent=VW_EVE_N0&child=VW_EVE_003&sellItemCode=EVEGRT »}]

À quoi ressemblera le millésime 2025 ? dégustation millésime