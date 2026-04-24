Inkarrí : quand le monde se renverse. Mythe et transformation dans les Andes du Pérou, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux

Inkarrí : quand le monde se renverse. Mythe et transformation dans les Andes du Pérou Mardi 26 mai, 18h30 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T18:30:00+02:00 – 2026-05-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-26T18:30:00+02:00 – 2026-05-26T20:00:00+02:00

Par : KLAC, en partenariat avec France Chili Aquitaine et MACLA

Conférence du chercheur péruvien Fernando Pomareda consacrée au mythe andin de l’ Inkarrí. L’Inkarrí est un récit mythique collecté dans les régions les plus isolées des Andes au milieu des années 1960, racontant l’histoire d’un héros qui incarne la nostalgie d’un monde andin disparu après la conquête espagnole. Selon ce mythe, Inkarrí reviendra pour annoncer un nouveau « pachacuti », c’est-à-dire un bouleversement majeur de l’ordre du monde, comparable à une forme d’apocalypse andine. Ce renversement permettra de restaurer le monde tel qu’il existait avant la conquête.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence du chercheur péruvien Fernando Pomareda consacrée au mythe andin de l’ Inkarrí. Pérou Conférence