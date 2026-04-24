Saint-Augustin services compris, 53 boulevard Antoine Gautier, Bordeaux
Saint-Augustin services compris, 53 boulevard Antoine Gautier, Bordeaux samedi 30 mai 2026.
Saint-Augustin services compris Samedi 30 mai, 14h30 53 boulevard Antoine Gautier Gironde
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00
Autrefois marqué par de vastes domaines, le quartier se signale depuis le XXème siècle par ses grands équipements hospitaliers et sportifs. Remarquable par son architecture éclectique, il est aujourd’hui un véritable trait d’union avec le centre-ville tout proche.
Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.
Samedi 30 mai à 14h30
Rdv 53 boulevard Antoine Gautier
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Sans réservation
53 boulevard Antoine Gautier 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]
Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite balade
F. Deval – Mairie de Bordeaux
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