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Conseil de quartier Bordeaux centre, Athénée Père Joseph Wresinski, Bordeaux

Conseil de quartier Bordeaux centre, Athénée Père Joseph Wresinski, Bordeaux

Conseil de quartier Bordeaux centre, Athénée Père Joseph Wresinski, Bordeaux lundi 29 juin 2026.

Lieu : Athénée Père Joseph Wresinski

Adresse : 10 place Saint Christoly

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Conseil de quartier Bordeaux centre Lundi 29 juin, 18h30 Athénée Père Joseph Wresinski Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T18:30:00+02:00 – 2026-06-29T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-29T18:30:00+02:00 – 2026-06-29T21:00:00+02:00

Dès 18h30, retrouvez les stands mediateur municipal, mission démocratie participative, commissions citoyennes et info travaux Pont de pierre.
A 19h, rencontre et échanges avec les nouveaux élus
A 20h, verre de l’amitié
Si vous avez besoin d’un accueil spécifique (situation de handicap, personne à mobilité réduite), faites-vous connaître en écrivant à participation@mairie-bordeaux.fr

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Réunion publique ouverte à tous les habitants, présidée par Anne Fahmy, maire-adjointe du quartier. Réunion publique Conseil de quartier

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