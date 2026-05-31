Conseil de quartier Bordeaux centre, Athénée Père Joseph Wresinski, Bordeaux
Conseil de quartier Bordeaux centre, Athénée Père Joseph Wresinski, Bordeaux lundi 29 juin 2026.
Conseil de quartier Bordeaux centre Lundi 29 juin, 18h30 Athénée Père Joseph Wresinski Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T18:30:00+02:00 – 2026-06-29T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-29T18:30:00+02:00 – 2026-06-29T21:00:00+02:00
Dès 18h30, retrouvez les stands mediateur municipal, mission démocratie participative, commissions citoyennes et info travaux Pont de pierre.
A 19h, rencontre et échanges avec les nouveaux élus
A 20h, verre de l’amitié
Si vous avez besoin d’un accueil spécifique (situation de handicap, personne à mobilité réduite), faites-vous connaître en écrivant à participation@mairie-bordeaux.fr
Athénée Père Joseph Wresinski 10 place Saint Christoly Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://resa-participation.bordeaux.fr/reunions-de-quartier-bordeaux-centre »}] [{« link »: « mailto:participation@mairie-bordeaux.fr »}]
Réunion publique ouverte à tous les habitants, présidée par Anne Fahmy, maire-adjointe du quartier. Réunion publique Conseil de quartier
Ville de Bordeaux
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026
- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux 3 juin 2026