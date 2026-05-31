Sur les traces de Jean Dupas, Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux

Sur les traces de Jean Dupas 29 juin – 27 novembre Archives Bordeaux Métropole Gironde

Entre libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-29T09:30:00+02:00 – 2026-06-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-11-27T09:30:00+01:00 – 2026-11-27T17:00:00+01:00

Jean Dupas naît à Bordeaux en 1882 dans la maison familiale cours Journu Aubert. Il est le troisième enfant de la famille. De ses années bordelaises, les archives permettent de retracer sa vie d’étudiant en arts, de son entrée à l’école des beaux-arts de Bordeaux jusqu’à sa consécration en 1910 où, lauréat du prestigieux concours du Prix de Rome, il obtient le Premier Grand Prix, sa vie de citoyen mobilisé en 1914, et sa vie d’artiste renommé à l’international de retour à Bordeaux en 1937 avec notamment la commande d’une affiche allégorique de Bordeaux.

C’est également en 1937 que Jean Dupas reçoit une commande pour la réalisation d’un décor de la Bourse du Travail de Bordeaux. Ce bâtiment majeur, conçu par l’architecte en chef de la Ville, Jacques d’Welles, à la demande du maire Adrien Marquet, est destiné à héberger les syndicats, ainsi qu’un centre de conférences. Son architecture entend réconcilier industrie et artisanat en alliant fonctionnalité et décors prestigieux.

Réalisation emblématique des années 1930, la Bourse du Travail s’inscrit dans l’émergence de l’architecture art déco sur le territoire métropolitain dont les archives sont également les témoins.

Ainsi, l’exposition revient sur quelques événements marquants du parcours de cet artiste et replace l’art de Jean Dupas dans une perspective territoriale.

À découvrir au musée des beaux-arts de Bordeaux

Exposition « Jean Dupas & Co. Le grand Art déco »

https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-co

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Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h Entrée libre

En écho à l’exposition « Jean Dupas & Co. Le grand Art déco » présentée au musée des beaux-arts de Bordeaux, les Archives de Bordeaux Métropole reviennent sur les traces de cet artiste majeur. Art déco Bordeaux

Affiche de Jean Dupas pour le pavillon des vins de Bordeaux à l’Exposition internationale de 1937.

Crédits : Archives de Bordeaux Métropole, Bordeaux 52 Fi A 40