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A la découverte du Steeldrum, Centre social du Grand Parc, Bordeaux

A la découverte du Steeldrum, Centre social du Grand Parc, Bordeaux

A la découverte du Steeldrum, Centre social du Grand Parc, Bordeaux lundi 11 mai 2026.

Lieu : Centre social du Grand Parc

Adresse : 44 Place de l'Europe, 33300

Ville : 33300 Bordeaux

Département : Gironde

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Tarif : Entrée libre

A la découverte du Steeldrum Lundi 11 mai, 14h00 Centre social du Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T14:00:00+02:00 – 2026-05-11T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-11T14:00:00+02:00 – 2026-05-11T16:00:00+02:00

Par : Pan’s Passion
Initiation au monde du Steeldrum, en musique et en images, avec le Steelband bordelais Pan’s Passion.
L’initiation est réservée à un public adulte.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Centre social du Grand Parc 44 Place de l’Europe, 33300 Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Initiation au Steeldrum Initiation Steeldrum

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