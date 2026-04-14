Rencontre avec Alexandre Tharaud, Station Ausone, Bordeaux
Rencontre avec Alexandre Tharaud, Station Ausone, Bordeaux lundi 11 mai 2026.
Rencontre avec Alexandre Tharaud Lundi 11 mai, 18h00 Station Ausone Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T18:00:00+02:00 – 2026-05-11T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-11T18:00:00+02:00 – 2026-05-11T19:30:00+02:00
Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Retrouvez le livre : https://urls.fr/ANH962
“L’auteur revient sur son parcours personnel et professionnel à travers le récit de son apprentissage du piano, ses inspirations, l’adolescence contrariée par l’épuisement, ses premiers concerts et enregistrements, entre autres.” ©Electre2026
La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat
Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urls.fr/ANH962 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. – Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 : littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; – Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «
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Venez rencontrer Alexandre Tharaud à l’occasion de la parution de son livre « Touché » aux éditions Grasset.
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