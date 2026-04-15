Entre les âges, la musique !, Guinguette Chez Alriq, Bordeaux

Entre les âges, la musique ! Mercredi 20 mai, 15h00 Guinguette Chez Alriq Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Avec pour objectif de créer une rencontre entre le jeune orchestre à cordes Prélude et les élèves de 5ème et 4ème de la CHAM Jazz et musiques actuelles du collège Jacques Ellul, ce concert proposera un répertoire aux esthétiques variées dans un lieu incontournable de la vie culturelle bordelaise, la Guinguette Chez Alriq.

Au programme, 45 élèves sur scène qui interpréteront des reprises de Björk, Radiohead, Velvet Underground, Steam, Mayra Andrade et Marvin Gaye !

Outre le grand public, ce concert accueillera des résidents seniors de la ville de Bordeaux.

Ce concert est proposé dans le cadre du défi « 10 jours sans écrans » organisé par la ville de Bordeaux du 19 au 28 mai.

[en partenariat avec la Guinguette Chez Alriq et Bordeaux Seniors]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Guinguette Chez Alriq Quai des Queyries Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-entre-les-ages-la-musique »}]

Les élèves du Prélude cordes rencontrent les CHAM du collège Jacques Ellul. musique gratuit

© Chez Alriq