Vibrations colorées du Vivant, Salle capitulaire Mably, Bordeaux

Vibrations colorées du Vivant 6 – 14 mai Salle capitulaire Mably Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-14T10:00:00+02:00 – 2026-05-14T14:00:00+02:00

C’est un travail de plein air. Les premiers dessins sont exécutés sur le vif. L’artiste emporte carnets et pinceaux dans des ateliers itinérants, entre les landes, les bords de la Dordogne ou jusqu’à l’île de Porquerolles en Méditerranée.

Salle capitulaire Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’exposition invite à une immersion en pleine nature, à travers les rêveries contemplatives de l’artiste, avec une palette très expressive et sous divers formats. art exposition