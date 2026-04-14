Les Heures Heureuses à Darwin – La prog de MAI !, Darwin Éco-système, Bordeaux
Les Heures Heureuses à Darwin – La prog de MAI !, Darwin Éco-système, Bordeaux mercredi 6 mai 2026.
Les Heures Heureuses à Darwin – La prog de MAI ! 6 – 27 mai, les mercredis Darwin Éco-système Gironde
Entrée libre jusqu’à 20h puis billetterie dice et sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T18:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:55:00+02:00
Fin : 2026-05-27T18:00:00+02:00 – 2026-05-27T23:55:00+02:00
✨ LES HEURES HEUREUSES A DARWIN ✨
Si vous faites confiance aux horloges, vous n’avez sans doute jamais vécu les Heures Heureuses à Darwin. Les horloges prétendent qu’entre le jour et la nuit, il ne se passe rien de spécial et elles ont tort.
Et juste après la dernière lumière du jour, quand le ciel devient menthe pâle et que la ville retient son souffle, un moment à part apparaît.
Darwin redevient votre terrain de jeu. On vient tôt. On reste plus tard. On vient pour se retrouver. On reste pour vibrer.
On profite de la terrasse, des bières fraîches, du foodcourt, de la dernière lueur du jour.
Belle nouveauté cette saison : 5€ à partir de 20h – entrée libre avant.
__LA PROG’ DE MAI__
Mercredi 06 Mai : Art-X & Bisou
Mercredi 13 Mai : Amplitudes Take Over
Mercredi 20 Mai : Venus En Retrograde & Double vitrage
Mercredi 27 Mai : Coffiiz & Marge
__INFOS PRATIQUES__
18h – 20h : entrée libre
20h – minuit : 5€ (billetterie sur DICE & sur place)
Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/venue/darwin-3l3x?lng=fr »}]
Belle nouveauté cette saison : les Heures Heureuses sont en accès libre jusqu’à 20h. after work dj set
©StudioSauvages
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