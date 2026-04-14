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En matière(s) de patrimoine, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

En matière(s) de patrimoine, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

En matière(s) de patrimoine, Musée d’Aquitaine, Bordeaux mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Musée d'Aquitaine

Adresse : 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Tarif : 5€, gratuit Carte Jeune

En matière(s) de patrimoine Mercredi 6 mai, 17h00 Musée d’Aquitaine Gironde

5€, gratuit Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T17:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:45:00+02:00
Fin : 2026-05-06T17:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:45:00+02:00

Bordeaux ville de pierre… mais pas que ! La ville est identifiable par ses formes, matières, textures, couleurs, et bien d’autres choses encore. C’est à travers une approche sensible et une attention particulière aux savoirs et savoir-faire que cette visite lèvera le voile sur la matérialité du patrimoine bordelais.

Mercredi 6 mai à 17h (durée : 45 minutes)
5€, gratuit Carte Jeune
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite bordeaux

Frédéric Deval – mairie de Bordeaux

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