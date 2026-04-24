Concert de musiques françaises, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux
Concert de musiques françaises, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux mardi 5 mai 2026.
Concert de musiques françaises Mardi 5 mai, 15h00 Echoppe seniors Billaudel Gironde
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T15:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T15:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00
Echoppe seniors Billaudel 112 rue malbec Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://shorturl.re/7iqej »}, {« type »: « phone », « value »: « 0800625885 »}, {« type »: « email », « value »: « d.tiguemounine@mairie-bordeaux.fr »}]
Avec les élèves du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud bordeaux seniors
Richard Nourry
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