Concert de musiques françaises, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux

Concert de musiques françaises Mardi 5 mai, 15h00 Echoppe seniors Billaudel Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T15:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T15:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00

Echoppe seniors Billaudel 112 rue malbec Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://shorturl.re/7iqej »}, {« type »: « phone », « value »: « 0800625885 »}, {« type »: « email », « value »: « d.tiguemounine@mairie-bordeaux.fr »}]

Avec les élèves du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud bordeaux seniors

Richard Nourry