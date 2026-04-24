Apprendre à créer un jeu en bois de réemploi avec La Planche, Maison écocitoyenne, Bordeaux
Apprendre à créer un jeu en bois de réemploi avec La Planche, Maison écocitoyenne, Bordeaux mercredi 20 mai 2026.
Apprendre à créer un jeu en bois de réemploi avec La Planche Mercredi 20 mai, 16h00 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00
…découvrir les outils de menuiserie.
À partir de 8 ans, en binôme adulte-enfant.
Sur inscription.
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
En binôme Adulte-enfant, venez fabriquer votre petit jeu en bois à partir de bois de réemploi. A travers la fabrication d’un mini-robot ou d’un petit train articulé, venez…
Crédit La Planche
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Foire à la brocante de printemps, Place des Quinconces, Bordeaux 24 avril 2026
- Fusées, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux 24 avril 2026
- Visite commentée : Brouillard en rade de Bordeaux, musée d’Aquitaine, Bordeaux 24 avril 2026
- La troisième main – Exposition collective, Open the door 71, Bordeaux 24 avril 2026
- WhatsApp, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux 24 avril 2026