Apprendre à créer un jeu en bois de réemploi avec La Planche, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Apprendre à créer un jeu en bois de réemploi avec La Planche Mercredi 20 mai, 16h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

…découvrir les outils de menuiserie.

À partir de 8 ans, en binôme adulte-enfant.

Sur inscription.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

En binôme Adulte-enfant, venez fabriquer votre petit jeu en bois à partir de bois de réemploi. A travers la fabrication d’un mini-robot ou d’un petit train articulé, venez…

Crédit La Planche