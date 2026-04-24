L’architecture bordelaise : un patrimoine vivant, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

L’architecture bordelaise : un patrimoine vivant Mercredi 20 mai, 17h00 Musée d’Aquitaine Gironde

5€, gratuit Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T17:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:45:00+02:00

Fin : 2026-05-20T17:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:45:00+02:00

Venez décrypter l’architecture bordelaise, de l’échoppe simple aux grands ensembles ; de la rue, au quartier et à la ville entière. Nous interrogerons les enjeux de son évolution à travers une riche sélection d’exemples. Nous vous conterons ainsi l’histoire d’un silo à grains devenu un spot de grimpe urbaine, un site archéologique accueillant un réservoir de biodiversité, la délicate surélévation d’une échoppe ou encore les chais reconvertis en maisons.

Mercredi 20 mai à 17h (durée : 45 minutes)

5€, gratuit Carte Jeune

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite architecture

Lysiane Gauthier – mairie de Bordeaux