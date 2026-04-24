Chocolats d’Amérique Latine, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux

Chocolats d’Amérique Latine Mercredi 20 mai, 17h00 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde

Evènement sur inscription et payant : tarif de 10€ par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T17:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T17:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:30:00+02:00

Par : Mexicanos en Bordeaux

Venez voyager à travers les pays du cacao ! L’atelier débute par une présentation sur le processus « Bean to Bar », qui vous permet de découvrir chaque étape de la fabrication du chocolat depuis la production agronomique jusqu’à la chocolaterie artisanale, suivi par une dégustation pour découvrir la palette aromatique de chaque chocolat. Cet atelier immersif est une occasion unique de découvrir des terroirs d’Amérique latine peu connus. Durée 1h30.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-degustation-chocolat-damerique-latine1 »}]

Dégustation de chocolats d’Amérique Latine Dégustation Chocolat