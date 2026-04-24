À la Maison Écocitoyenne,dans le cadre du challenge 10 jours sans écran Cadeaux écoresponsables:cosmétiques maison + emballage zéro déchet avec Eclore, Maison écocitoyenne, Bordeaux

À la Maison Écocitoyenne,dans le cadre du challenge 10 jours sans écran Cadeaux écoresponsables:cosmétiques maison + emballage zéro déchet

avec Eclore Mercredi 20 mai, 16h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Simple, économique et facilement reproductible chez soi, la recette contient des ingrédients naturels et bio issus de commerces spécialisés dans le vrac.

Sur inscription.

à partir de 10 ans, accompagné d’un adulte.

Apportez un bocal en verre propre et hermétique (entre 50 et 100 ml) et un carré de tissu (30 x 30 cm)

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

Fabriquez un soin pour le corps et apprenez la technique du furoshiki, pour offrir un joli cadeau zéro déchet pour la fête des mères, des pères ou la fin d’année scolaire.

Crédit Eclore