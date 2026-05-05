Le FabLab du Mercredi : Robot Sphero, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
Le FabLab du Mercredi : Robot Sphero, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux mercredi 20 mai 2026.
Le FabLab du Mercredi : Robot Sphero Mercredi 20 mai, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
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