Une plantation sucrière à Saint-Domingue, musée d’Aquitaine, Bordeaux

Une plantation sucrière à Saint-Domingue Mercredi 20 mai, 14h30 musée d’Aquitaine Gironde

Entrée au musée (6 € – réduit 3,50 € – étudiant moins de 26 ans 2 € – gratuit moins de 18 ans) + 5 € visite commentée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T15:30:00+02:00

Au 18e siècle, Saint-Domingue est une colonie française, grande productrice de sucre. Les plantations sucrières qui font la richesse des grands propriétaires terriens sont étroitement liées à la traite et au système esclavagiste.

musée d’Aquitaine 10 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visite commentée dans les espaces « Bordeaux au 18e siècle, le commerce atlantique et l’esclavage » musée d’Aquitaine visite commentée

© L. Gauthier, mairie de Bordeaux