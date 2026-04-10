10 JOURS SANS ÉCRAN AVEC LA VILLE DE BORDEAUX Du 19 au 28 mai 2026, Maison écocitoyenne, Bordeaux

10 JOURS SANS ÉCRAN AVEC LA VILLE DE BORDEAUX

Du 19 au 28 mai 2026 20 et 22 mai Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T16:00:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00

accueillent de se passer d’écrans de loisirs avec l’aide des familles, des associations et des collectivités locale.

Télévisions, jeux vidéos, consoles, tablettes et smartphones resteront au placard pendant dix jours, tandis que des dizaines de milliers

d’enfants et d’adolescents livreront un match de très haut niveau face à des adversaires redoutables que sont les écrans !

En effet, incontournables dans notre quotidien, les écrans et la technologie numérique présentent des risques pour les enfants.

La consommation d’écrans, si elle est excessive et inadaptée à l’âge

de l’enfant peut avoir des effets néfastes sur sa santé et même pour sa sécurité.

La Ville de Bordeaux et ses acteurs locaux sont mobilisées dans une démarche de prévention, des tout-petits aux adolescents.

Ainsi la Maison Écocitoyenne vous propose des ateliers Do It Youself pour occuper ses mains loins des écrans !

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Qu’est-ce que le challenge 10 jours sans écran ? Du 19 au 28 mai 2026, dans des dizaines de communes, des centaines de crèches, d’écoles, de collèges et de lycées proposeront aux jeunes qu’ils…

Crédits Ville de Bordeaux