Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier au Jardin Dorignac dans le quartier Saint-Michel, Jardin Georges Dorignac, Bordeaux

Atelier au Jardin Dorignac dans le quartier Saint-Michel, Jardin Georges Dorignac, Bordeaux

Atelier au Jardin Dorignac dans le quartier Saint-Michel, Jardin Georges Dorignac, Bordeaux mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Jardin Georges Dorignac

Adresse : 26 Rue des Menuts 33000 BORDEAUX

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif : Sur inscription

Atelier au Jardin Dorignac dans le quartier Saint-Michel Mercredi 20 mai, 14h30 Jardin Georges Dorignac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Jardin Georges Dorignac 26 Rue des Menuts 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556911879 »}]
lectures en plein air et initiation au jardinage

@BibliothèquesdeBordeaux

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)