Atelier au Jardin Dorignac dans le quartier Saint-Michel, Jardin Georges Dorignac, Bordeaux
Atelier au Jardin Dorignac dans le quartier Saint-Michel, Jardin Georges Dorignac, Bordeaux mercredi 20 mai 2026.
Atelier au Jardin Dorignac dans le quartier Saint-Michel Mercredi 20 mai, 14h30 Jardin Georges Dorignac Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00
Jardin Georges Dorignac 26 Rue des Menuts 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556911879 »}]
lectures en plein air et initiation au jardinage
@BibliothèquesdeBordeaux
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