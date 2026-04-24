Atelier au Jardin Dorignac dans le quartier Saint-Michel, Jardin Georges Dorignac, Bordeaux

Atelier au Jardin Dorignac dans le quartier Saint-Michel Mercredi 20 mai, 14h30 Jardin Georges Dorignac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:00:00+02:00

Jardin Georges Dorignac 26 Rue des Menuts 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556911879 »}]

lectures en plein air et initiation au jardinage

@BibliothèquesdeBordeaux