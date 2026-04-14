À l’assaut de la « muraille verte » de Toulon ! Samedi 6 juin, 10h00 Parc La Loubière Var

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026 dont le thème est « Les cinq sens au jardin : la vue », le CAUE Var vous invite à une promenade paysagère à travers les « parcs en réseau » et jardins publics de Toulon.

En compagnie d’un paysagiste du CAUE, parcourez ces espaces verts dont le tracé s’appuie sur des fortifications militaires du XVIᵉ siècle. La vue est centrale dans le concept d’architecture militaire : voir sans être vu, observer tout en se protégeant, etc.

À travers le sens de la vue — mais sans oublier toutes les autres perceptions ! — venez sonder les horizons, les perspectives et les ambiances de la « muraille verte » de Toulon.

Parc La Loubière Place Louis Martial Laporterie, 83000 TOULON Toulon 83000 La Loubière Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 22 65 75 https://www.cauevar.fr/agenda https://www.instagram.com/cauevar [{« type »: « link », « value »: « https://www.cauevar.fr/agenda »}] Arrêt de bus : Laporterie

Depuis la gare de Toulon : prévoir 18 minutes à pied

Stationnement gratuit à proximité : Parking des Lices

À l’occasion des _Rendez-vous aux jardins_ 2026 dont le thème est « Les cinq sens au jardin : la vue », le CAUE Var vous invite à une promenade paysagère à travers les « parcs en réseau » et jardins de…

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