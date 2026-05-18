À l’aube du baroque allemand Circuit des chapelles Plestin-les-Grèves

Plestin-les-Grèves

À l’aube du baroque allemand Circuit des chapelles

Église Paroissiale Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Renaissance et baroque allemand chœurs, cornets, sacqueboutes et voix solistes pour un voyage musical sacré et envoûtant entre drame, nativité et allégresse.

Un drame, une nativité, et un motet d’allégresse ce concert met en lumière la musique allemande du début du XVIIe siècle telle qu’on pouvait l’entendre dans les églises luthériennes. Trois compositeurs de générations successives nous font insensiblement passer de l’esthétique de la Renaissance à la naissance du langage baroque. Avec Michael Praetorius, fils de pasteur, compositeur et encyclopédiste, nous sommes à la charnière des XVIe et XVIIe siècles. Son Cantique des trois enfants déploie une grande fresque sonore pour deux et trois chœurs soutenus par un riche instrumentarium de vents.Dans son Histoire de la nativité, Heinrich Schütz, qui a découvert et assimilé le style vénitien, développe une musique plus expressive et plus dramatique. Il nous fait pénétrer dans le monde baroque les voix solistes cisèlent le texte et dialoguent avec les chœurs, restés, eux, dans un style hérité de la Renaissance.Andreas Hammerschmidt, quant à lui, s’est pleinement approprié la leçon italienne. Prolongeant et enrichissant l’héritage de Schütz, il contribue à diffuser ce nouveau langage musical dans l’Allemagne protestante.Le consort d’Adrien Mabire et ses suites instrumentales de cornets, sacqueboutes et serpent, nous guident dans ce voyage plein de grâce. En dialogue avec le Petit chœur de Son ar mein, dirigé par Catherine Walmetz, les deux solistes, enfin, la soprano Violaine Le Chennadec et le ténor Parco Garcia, sont les voix célestes de ces récits sublimes. .

Église Paroissiale Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement À l’aube du baroque allemand Circuit des chapelles Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose