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Les Contes d’Aulnoy Plestin-les-Grèves

Les Contes d’Aulnoy Plestin-les-Grèves jeudi 9 juillet 2026.

Ville : 22310 Plestin-les-Grèves

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Tarif :

Plestin-les-Grèves

Les Contes d’Aulnoy

Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Balade musicale plongeant dans les contes romanesques et merveilleux de Marie-Catherine d’Aulnoy, contemporaine de Perrault.
Collectif SON AR MEIN
Camille Aubret violon et guitare
Emmanuelle Huteau chant et basson
Benoit Schwartz comédien   .

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 85 12 40 80 

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English :

L’événement Les Contes d’Aulnoy Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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