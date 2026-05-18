Les Contes d’Aulnoy Plestin-les-Grèves
Les Contes d’Aulnoy Plestin-les-Grèves jeudi 9 juillet 2026.
Plestin-les-Grèves
Les Contes d’Aulnoy
Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Balade musicale plongeant dans les contes romanesques et merveilleux de Marie-Catherine d’Aulnoy, contemporaine de Perrault.
Collectif SON AR MEIN
Camille Aubret violon et guitare
Emmanuelle Huteau chant et basson
Benoit Schwartz comédien .
Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 85 12 40 80
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English :
L’événement Les Contes d’Aulnoy Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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