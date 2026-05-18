Plestin-les-Grèves

Les Contes d’Aulnoy

Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Balade musicale plongeant dans les contes romanesques et merveilleux de Marie-Catherine d’Aulnoy, contemporaine de Perrault.

Collectif SON AR MEIN

Camille Aubret violon et guitare

Emmanuelle Huteau chant et basson

Benoit Schwartz comédien .

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 85 12 40 80

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English :

L’événement Les Contes d’Aulnoy Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose