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Saynettes Place du 19 mars 1962 Plestin-les-Grèves

Saynettes Place du 19 mars 1962 Plestin-les-Grèves mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Place du 19 mars 1962

Adresse : Office de Tourisme

Ville : 22310 Plestin-les-Grèves

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif :

Plestin-les-Grèves

Saynettes

Place du 19 mars 1962 Office de Tourisme Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-06-24

Création artisanale de tableaux en bois et relief humoristiques et naïfs.
Les oeuvres exposées au rez-de-chaussée sont également visibles de l’extérieur.
N’hésitez pas à vous rendre à la boutique du créateur au 4 Résidence du Peulven à Plestin, vous y découvrirez toute une gamme de ses créations !   .

Place du 19 mars 1962 Office de Tourisme Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 29 40 

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English :

L’événement Saynettes Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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