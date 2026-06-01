Saynettes Place du 19 mars 1962 Plestin-les-Grèves

Plestin-les-Grèves

Saynettes

Place du 19 mars 1962 Office de Tourisme Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-06-24

Création artisanale de tableaux en bois et relief humoristiques et naïfs.

Les oeuvres exposées au rez-de-chaussée sont également visibles de l’extérieur.

N’hésitez pas à vous rendre à la boutique du créateur au 4 Résidence du Peulven à Plestin, vous y découvrirez toute une gamme de ses créations ! .

Place du 19 mars 1962 Office de Tourisme Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 29 40

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English :

L’événement Saynettes Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose