Saynettes Place du 19 mars 1962 Plestin-les-Grèves
Saynettes Place du 19 mars 1962 Plestin-les-Grèves mercredi 24 juin 2026.
Plestin-les-Grèves
Saynettes
Place du 19 mars 1962 Office de Tourisme Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-06-24
Création artisanale de tableaux en bois et relief humoristiques et naïfs.
Les oeuvres exposées au rez-de-chaussée sont également visibles de l’extérieur.
N’hésitez pas à vous rendre à la boutique du créateur au 4 Résidence du Peulven à Plestin, vous y découvrirez toute une gamme de ses créations ! .
Place du 19 mars 1962 Office de Tourisme Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 29 40
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English :
L’événement Saynettes Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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