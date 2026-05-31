A l’aventure! L’initiative de sauver une église en péril., Eglise Sainte-Foy de La Brousse, Chaniat

A l’aventure! L’initiative de sauver une église en péril. 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Foy de La Brousse Haute-Loire

Gratuit, sur réservation. Rencontre en plein air, anticiper la météo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’occasion de visiter ou re-visiter cette église, de se renseigner sur son histoire, de découvrir son site remarquable et de partager un moment convivial porté sur le patrimoine français et les rouages de sa restauration. https://www.la-brousse.com/churchrestoration

Eglise Sainte-Foy de La Brousse 43100 CHANIAT Chaniat 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +447828669108 https://www.la-brousse.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-brousse.com/contactpage »}] [{« link »: « https://www.la-brousse.com/churchrestoration »}] L’église Sainte-Foy de La Brousse, construite au XIIe siècle, recèle aujourd’hui 900 ans d’histoire.

Les habitants du bourg ont disparu, mais la belle église romane est ouverte pour la première fois pour la journée du patrimoine. Venez à sa rencontre, écoutez son histoire. Route de campagne. Pensez au covoiturage.

Journées européennes du patrimoine

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