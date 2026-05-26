Saint-Pantaléon-de-Lapleau

A l’écoute des vivants

Saint-Pantaléon-de-Lapleau Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 09:45:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Pour l’édition 2026 des Nuits des Forêts, autour de la thématique À l’écoute des vivants , CEN Nouvelle-Aquitaine propose deux journées adossées à une approche sensible, musicale et participative, en lien direct avec les milieux forestiers, les savoirs scientifiques et les acteurs des territoires.

Conférence, table ronde, balade nature, concert, découvrez le programme complet de ces deux jours ci-joint ou visiter notre site internet.

Gratuit Rendez-vous à la Chapelle de la Vieille église, roc du Gour Noir (45°18’28.5 N 2°10’49.7 E) .

Saint-Pantaléon-de-Lapleau 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 29 07 s.raynaud@cen-na.org

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English : A l’écoute des vivants

L’événement A l’écoute des vivants Saint-Pantaléon-de-Lapleau a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze