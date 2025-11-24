A l’écoute du brame avec la Maison du Cerf

Villeny Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-15 17:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-09-15

A l’écoute du brame avec la Maison du Cerf

A l’écoute du brame avec la Maison du Cerf. En petit groupe, composé d’une quinzaine de personnes, venez découvrir cette période essentielle de la vie du cerf, avec dans un premier temps une visite guidée du musée, puis une sortie en forêt à l’écoute du brame. (entre mi-septembre et mi-pctobre). A partir de 15 ans .

Villeny 41220 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 98 23 10 maisonducerf@wanadoo.fr

English :

Listening to the slab with Maison du Cerf

German :

Mit dem Maison du Cerf dem Röhren lauschen

Italiano :

Ascoltare il muggito con la Maison du Cerf

Espanol :

Escuchar el bramido con la Maison du Cerf

L’événement A l’écoute du brame avec la Maison du Cerf Villeny a été mis à jour le 2025-11-24 par ADT41