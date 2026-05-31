À l’écoute du Grand Siècle, concert des élèves du conservatoire de Bourg-la-Reine / Sceaux, Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle (Petit Château de Sceaux), Sceaux

À l’écoute du Grand Siècle, concert des élèves du conservatoire de Bourg-la-Reine / Sceaux Dimanche 21 juin, 15h30 Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle (Petit Château de Sceaux) Hauts-de-Seine

La représentation a lieu en plein air, 250 assises sont mises à disposition. En cas de forte intempérie, le concert sera reporté en intérieur, avec une jauge limitée à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00

À l’occasion de la Fête de la Musique, le musée du Grand Siècle vous propose une plongée dans la musique française du XVIIe siècle.

En première partie d’après-midi, les élèves du conservatoire de Bourg-la-Reine / Sceaux vous feront redécouvrir les collections du Petit Château avec un programme inspiré par les œuvres exposées.

En deuxième partie d’après-midi, le pétillant quatuor des Kapsber’girls interprètera des airs de cour, un genre pétri de poésie et d’humour qui faisait fureur au début du XVIIe siècle.

Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle (Petit Château de Sceaux) 9 rue du docteur Berger, 92330, Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France https://museedugrandsiecle.hauts-de-seine.fr/ Jusqu’en décembre 2026, le Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle, installé dans le Petit Château du Domaine départemental de Sceaux, accueille le public afin de présenter le projet du futur musée ainsi qu’une sélection de ses collections. Les visiteurs peuvent y découvrir une partie de la donation Rosenberg ainsi que les nouvelles acquisitions du musée.

L’ouverture du futur Musée du Grand Siècle à Saint-Cloud aura lieu en 2028. RER B (Station Sceaux), BUS (ligne 192 arrêt « Eglise de Sceaux », ligne 6 arrêt « Docteur Berger »), PARKINGS (Plusieurs parkings gratuits sont disponibles tout autour du Parc de Sceaux, à proximité des différentes portes d’accès au parc. Pour venir au Petit château, le parking le plus proche (payant) se situe place du général de Gaulle à Sceaux. Parking gratuit sur l’esplanade du Parc de Sceaux (avenue Claude Perrault / Avenue Le Nôtre))

À l’occasion de la Fête de la Musique, le musée du Grand Siècle vous propose une plongée dans la musique française du XVIIe siècle.

Jean-Baptiste Santerre, Portrait de femme vêtue à l’espagnole, vers 1705-1710, huile sur toile, Département des Hauts-de-Seine, musée du Grand Siècle, inv. 2022.6.1

© CD92 / Julien Garraud