À l’heure des vacances, voyage et modelage au musée ! Lille
À l’heure des vacances, voyage et modelage au musée ! Lille mercredi 22 avril 2026.
À l’heure des vacances, voyage et modelage au musée !
32 rue de la Monnaie Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Destination musée
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Les enfants vont à la rencontre des personnages et des motifs exotiques sur bois sculptés. En atelier, ils s’initient avec agilité à la technique du modelage en réalisant sur une plaque d’argile un relief au décor de leur choix, inspiré de leur voyage dans les collections du musée.
Session de 14h30 pour les 6-8 ans
Sessioin de 16h15 pour les 9-12 ans
Destination musée
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Les enfants vont à la rencontre des personnages et des motifs exotiques sur bois sculptés. En atelier, ils s’initient avec agilité à la technique du modelage en réalisant sur une plaque d’argile un relief au décor de leur choix, inspiré de leur voyage dans les collections du musée.
Session de 14h30 pour les 6-8 ans
Sessioin de 16h15 pour les 9-12 ans .
32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr
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English :
Destination museum
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Children discover exotic figures and motifs on wood carvings. In the workshop, they learn the art of modeling by creating a relief on a slab of clay, with a design of their choice, inspired by their journey through the museum?s collections.
2:30 p.m. session for 6-8 year-olds
4:15pm session for 9-12 year-olds
L’événement À l’heure des vacances, voyage et modelage au musée ! Lille a été mis à jour le 2026-03-25 par Hauts-de-France Tourisme
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