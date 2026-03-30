À l’heure des vacances, voyage et modelage au musée !

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Destination musée

—————–

Les enfants vont à la rencontre des personnages et des motifs exotiques sur bois sculptés. En atelier, ils s’initient avec agilité à la technique du modelage en réalisant sur une plaque d’argile un relief au décor de leur choix, inspiré de leur voyage dans les collections du musée.

Session de 14h30 pour les 6-8 ans

Sessioin de 16h15 pour les 9-12 ans

Destination musée

—————–

Les enfants vont à la rencontre des personnages et des motifs exotiques sur bois sculptés. En atelier, ils s’initient avec agilité à la technique du modelage en réalisant sur une plaque d’argile un relief au décor de leur choix, inspiré de leur voyage dans les collections du musée.

Session de 14h30 pour les 6-8 ans

Sessioin de 16h15 pour les 9-12 ans .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Destination museum

—————–

Children discover exotic figures and motifs on wood carvings. In the workshop, they learn the art of modeling by creating a relief on a slab of clay, with a design of their choice, inspired by their journey through the museum?s collections.

2:30 p.m. session for 6-8 year-olds

4:15pm session for 9-12 year-olds

L’événement À l’heure des vacances, voyage et modelage au musée ! Lille a été mis à jour le 2026-03-25 par Hauts-de-France Tourisme