Stage adulte – Diffuser son travail artistique sur les réseaux, Centre d’Arts Plastiques et Visuels, Lille
16 - 20 février Centre d'Arts Plastiques et Visuels Lille, 4 rue des Sarrazins Faites rayonner votre travail artistique !
16 - 20 février Centre d'Arts Plastiques et Visuels Lille, 4 rue des Sarrazins Faites rayonner votre travail artistique !
16 - 20 février Centre d'Arts Plastiques et Visuels Lille, 4 rue des Sarrazins Aiguise ta créativité !
La Fabrique du Sud Les petits labos Défie la gravitation ! 7bis Rue de l'Asie Lille Nord 2026-02-16 15:00:00 2026-02-16 15:00:00
16 - 26 février Maison natale Charles de Gaulle Lille, 9 rue Princesse 59000 LILLE Découvrez la Maison natale de manière ludique
Lundi 16 février, 15h00 La fabrique du sud Lille, 7bis Rue de l'Asie Découvre le phénomène de gravitation, son origine et ses conséquences au quotidien
2026-02-16 à 20:00 ORELSAN ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59
Mardi 17 février, 14h00 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Lille, 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Carnaval
Mardi 17 février, 14h00 2 rue Frédéric Mottez Lille Lille, 2 rue Frédéric Mottez Que faire en ce début des vacances de février?
Vitrail participatif Décorez votre médiathèque /27 place Louise de Bettignies Lille Nord 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17 14:30:00
Saint-Maurice Pellevoisin Les petits labos Musique et sciences 205 bis rue Faubourg de Roubaix Lille Nord 2026-02-17 15:00:00 2026-02-17 15:00:00
Mardi 17 février, 15h00 médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin Lille, 205 bis, rue Faubourg de Roubaix Qu’est-ce que le son ? Comment il se crée et se propage ? Quelle est la différence entre un bruit et une note de musique ?
2026-02-17 à 20:00 ORELSAN ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59
18 et 19 février EuraTechnologies Lille, 165 Av. de Bretagne, 59000 Lille Rejoignez-nous à EuraTechnologies pour 2 jours d’ateliers théoriques et pratiques dédiés à l’entrepreneuriat les 18 et 19 février 2026.
18 février - 5 avril Cathédrale Notre Dame de la Treille Lille, Place Gilleson, 59800 Lille Dans le cadre du Temps du Carême, la Cathédrale de Lille accueille une exposition photographique sur l'engagement bénévole auprès des personnes en difficultés en partenariat avec l'Ordre de Malte.
Les ateliers entrepreneurials de SINGA 27 rue jean bart lille Lille Nord 2026-02-18 14:00:00 2026-02-18 14:00:00
Art, chic, pop 32 rue de la Monnaie Lille Nord 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18 14:30:00
Mercredi 18 février, 14h30, 16h15 Musée de l'Hospice Comtesse Lille, 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Création d'un pop'up archichouette
Mercredi 18 février, 14h30 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Lille, 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Nourrir les animaux de la ferme
Visite virtuelle commentée Visite le Musée d’histoire naturelle ! 47/49 rue d'Arras Lille Lille Nord 2026-02-18 15:00:00 2026-02-18 15:00:00
Atelier Broderie sur photos au Mini-Lab Le MHN fait le Mur 47/49 rue d'Arras Lille Lille Nord 2026-02-18 15:00:00 2026-02-18 15:00:00