Cinéma Jeune Public « Jason et les Argonautes », Gare Saint Sauveur, Lille

Cinéma Jeune Public « Jason et les Argonautes » Mercredi 17 juin, 14h15 Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T14:15:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T14:15:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Pour retrouver son trône de Thessalie, Jason doit conquérir la Toison d’or. Il embarque à bord de l’Argo avec les Argonautes, hardis guerriers et marins, afin d’atteindre le royaume de Colchide, là où se trouve la dépouille du bélier magique…

APRÈS LA SÉANCE : Participez au quiz (45 min) et plongez dans l’univers du péplum, de la mythologie grecque et du cinéma fantastique des années 1960.

INFOS PRATIQUES :

À partir de 8 ans

Durée : 1h44 de projection

GRATUIT

Groupes

Réservations obligatoires à : relations.publiques@lille3000.com ou au +33(0)3 28 52 20 01. Merci de bien vouloir vous présenter 15 minutes avant la séance.

Individuel

En accès libre, pas de réservation dans la limite des places disponibles. Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « email », « value »: « relations.publiques@lille3000.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33(0)3 28 52 20 01 »}] [{« link »: « mailto:relations.publiques@lille3000.com »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

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Jason et les Argonautes